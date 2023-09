Εθνική Αργεντινής: Στην Βολιβία με φιάλες οξυγόνου!

Η Αργεντινή θα δώσει ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς με τη Βολιβία, με το υψόμετρο του γηπέδου στη Λα Παζ (σσ. 3600 μέτρα) να προκαλεί μεγάλα προβλήματα στους παίκτες της «αλμπισελέστε».

Η εθνική Αργεντινής ξεκινήσει με το δεξί στα προκριματικά της Νοτίου Αμερικής, επικρατώντας 1-0 του Εκουαδόρ χάρη σε εκτέλεση φάουλ του Λιονέλ Μέσι.

Για τη δεύτερη αγωνιστική, η «αλμπισελέστε» δίνει ένα ακόμη ζόρικο ματς στη Βολιβία, ενώ υπάρχουν ορισμένες συνθήκες που το κάνουν ακόμη δυσκολότερο. Ο λόγος είναι πως η έδρα της εθνικής Βολιβίας στη Λα Παζ βρίσκεται σε υψόμετρο 3600 μέτρων, κάτι που κάνει τις προσπάθειες των αντιπάλων, που δεν έχει συνηθίσει να αγωνίζονται σε τέτοιες συνθήκες, αρκετά δύσκολες.

Κάπως έτσι, η αποστολή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας που έφτασε από σήμερα στη χώρα για λόγους προσαρμογής, έχει μαζί στις αποσκευές της και φιάλες οξυγόνου. Πρόκειται για ατομικές φιάλες, τις οποίες έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής για να οξυγονώνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Λα Παζ, με τον Αλέξις Μακ Άλιστερ να δημοσιεύει και ένα σχετικό story στο instagram.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως 15 ποδοσφαιριστές από την αποστολή της Αργεντινής δεν έχουν παίξει ποτέ στο εν λόγω γήπεδο και σε αντίστοιχο υψόμετρο και μένει να φανεί αν θα καταφέρουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του αγώνα και να βγάλουν εις πέρας αυτή την πολύ δύσκολη δοκιμασία.

Για το συγκεκριμένο ματς έκανε δηλώσεις και ο τεχνικός της εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, λέγοντας πως όπως η ομάδα του έτσι και όλες οι άλλες που συμμετέχουν στα προκριματικά της Νοτίου Αμερικής, θα κληθούν να αγωνιστούν σε αυτό το γήπεδο οπότε δεν υπάρχει λόγος να πει το παραμικρό.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραπονεθούμε για αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό, κάθε ομάδα θα παίξει εκεί, τίποτα δεν θα αλλάξει. Δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες, πάμε εκεί για να κερδίσουμε, μετά να δούμε τι θα γίνει», τόνισε.

Η παραπάνω κίνηση αποτελεί συχνό φαινόμενο για τις ομάδες που δοκιμάζονται στη Λα Παζ απέναντι στη Βολιβία. Προ ετών είχε δημοσιευτεί φωτογραφία των ποδοσφαιριστών της εθνικής Βραζιλίας με φιάλες οξυγόνου και ειδικές μάσκες, ενώ συχνά-πυκνά μέσω δηλώσεων εκφράζουν τη δυσκολία τους να ανταποκριθούν σε τέτοιες συνθήκες.

🏟️🇧🇴 Argentina face Bolivia away tomorrow... but it's no ordinary football match.



La Paz sits 3,600 metres above sea level, creating many physical issues like dizziness, headaches, breathlessness etc for away players.



MacAllister, even on the club coach with oxygen tube! pic.twitter.com/hGNw283qqP