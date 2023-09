Ο Ρονάλντο προσφέρει το ξενοδοχείο του στο Μαρακές ως καταφύγιο για τους πληγέντες από τον σεισμό

Στέγη και τρόφιμα θα βρουν δωρεάν στο πολυτελές ξενοδοχείο του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μαρακές όσοι επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε το Μαρόκο.

Το σοκ του καταστροφικού σεισμού που στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον χιλίων ανθρώπων προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει το Μαρόκο.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου ήδη έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να προσφέρει ό,τι βοήθεια μπορέσει. Ο πιο λαμπερός από τους πρωτοστάτες της στήριξης πάντως δεν είναι άλλος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που φέρεται να προχώρησε σε μια σπουδαία πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με τη Marca, ο CR7 προσέφερε το πολυτελέστατο ξενοδοχείο του λίγο έξω από το Μαρακές στη διάθεση των πληγέντων του σεισμού. Έτσι, όσοι Μαροκινοί είδαν κομμάτια της ζωής τους να γκρεμίζονται μπροστά τους θα βρουν στο τετράστερο «Pestana CR7 Marrakech» στέγη και τρόφιμα δωρεάν.

Cristiano Ronaldo’s Pestana CR7 hotel in Morocco has been approved as a refuge site for survivors of the large earthquake on Friday. [@marca] pic.twitter.com/LphYMROCzN