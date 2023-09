Ανανεώνει με την Λίβερπουλ ο Τσιμίκας!

Τρομερό νέο για την Ελλάδα και τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος έχει συμφωνήσει για τετραετή ανανέωσή του με τη Λίβερπουλ!

Μπορεί πολλοί να θεωρούσαν πως ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ θα είχε ως συνέπεια μία πιθανή αποχώρησή του, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Σύμφωνα με το «The Ahtletic», ο Έλληνας μπακ έχει συμφωνήσει για διετή ανανέωση της συνεργασίας του με τους «κόκκινους», πράγμα που θα ανακοινωθεί άμεσα. Αν αυτό ισχύει ο «Greek Scouser» θα παραμείνει κάτοικος «Άνφιλντ» μέχρι και το 2027!

🚨 Kostas Tsimikas is set to sign new contract extension at Liverpool until June 2027. 🇬🇷



(Source: @TheAthleticFC)