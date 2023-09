65 γκολ με απευθείας φάουλ για τον GOAT των GOAT! 

Απίθανος Λιονέλ Μέσι!

Ο Αργεντίνος σταρ σκόραρε στο παιχνίδι της παγκόσμιας πρωταθλήτριας με τον Ισημερινό και έφτασε τα 65 γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ.

Πλέον βρίσκεται την 6η θέση της συγκεκριμένης λίστας παρέα με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Θέλει άλλο ένα για να φτάσει τον Ροναλντίνιο. Στην κορυφή είναι ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο (77) και πίσω του ο Πελέ με 70.

