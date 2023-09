Όλη η «πικρία» του Χέντερσον για τη Λίβερπουλ, σε μία ατάκα κατά του Γιούργκεν Κλοπ…

«Πήρε όσους ήθελε να πάρει, άφησε να φύγουν όσους δεν χρειαζόταν.» Τα είπε όλα με μία φράση του ο Τζόρνταν Χέντερσον. Και έμοιαζε να αισθάνεται ένα παράπονο και μία πικρία, συζητώντας για τον Γιούργκεν Κλοπ…

Η αλήθεια είναι πως η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τζόρνταν Χέντερσον στο «The Athletic» ήταν αποκαλυπτική. Μίλησε για όλους και για όλα, δεν δίστασε να πει την άποψή του για τη Λίβερπουλ, δεν απέφυγε να απαντήσει για τους λόγους της αποχώρησής του από το «Άνφιλντ» και για το πώς αισθάνεται στις πρώτες του ημέρες στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, υπήρχε μία ατάκα, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, η οποία φανέρωσε την «πικρία» του πρώην αρχηγού των «κόκκινων» για οτιδήποτε ειπώθηκε, μετά το τέλος μίας ολόκληρης εποχής στο «Άνφιλντ».

Και αυτή φέρει ως πρωταγωνιστή τον Γιούργκεν Κλοπ. Πριν από μερικές ημέρες, όταν ο Γερμανός προπονητής ρωτήθηκε για το υπάρχον ρόστερ, είπε πως αγαπά την ομάδα του.

Αυτό… ενόχλησε τον Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά πως το εν λόγω γεγονός δείχνει ότι η Λίβερπουλ άφησε όσους ήθελε να φύγουν και πήρε όσους ήθελε να πάρει.

Ένιωσε πιθανώς πως η αγαπημένη του ομάδα, δεν τον στήριξε μέχρι τέλους. Αλλά μήπως απλά, ο κύκλος είχε κλείσει και ο «

Jordan Henderson: “I saw Jurgen said a few days ago that he’s really happy with the transfer window and he loves his team…”, told The Athletic 🔴💭



