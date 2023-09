Δεν μπλέκεις! Αυτός είναι ο... φύλακας άγγελος του Μέσι στο Μαϊάμι

Ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι, Γιασίν Τσουέκο, έχει γίνει viral στα social media χάρη στις προσπάθειές του να προστατεύει τον pulga από εισβολείς οπαδούς της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο... άγρυπνος φρουρός του Λιονέλ Μέσι, Γιασίν Τσουέκο, έγινε viral στα social media αυτή την εβδομάδα, στην προσπάθειά του να απομακρύνει έναν εισβολέα οπαδό από τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Ίντερ Μαϊάμι.

Οι εισβολείς στους εντός έδρας αγώνες της Ίντερ είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να έχει προσλάβει ως σωματοφύλακα του pulga τον Τσουέκο.

Μέρος της δουλειάς του είναι να τρέχει μέσα στο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να αναχαιτίσει τυχόν εισβολείς που επιχειρούν να πλησιάσουν τον αρχηγό της ομάδα του Τάτα Μαρτίνο. Ο Τσουέκο φρουρεί τον Μέσι 24 ώρες το 24ωρο, πριν και μετά τους αγώνες, ακόμα και όταν είναι έξω για ψώνια με την οικογένειά του.

Το παρακάτω video τραβήχτηκε πριν από τη νίκη της Ίντερ με 4-1 κόντρα στη Φιλαδέλφεια στις αρχές του μήνα. Δείχνει τον Τσουέκο να στέκεται... ετοιμοπόλεμος δίπλα από το λεωφορείο της αποστολής περιμένοντας να εμφανιστεί ο Μέσι.

Ο Τσουέκο σύμφωνα με τη «Nacion», ήταν ένας από τους στρατιώτες των ΗΠΑ που υπηρέτησε στο Ιράκ και το Αφγανιστάν ως Navy SEAL.Το όνομά του το έχτισε γύρω από τα social media, καθώς αυτή τη στιγμή έχει 114.000 followers στο Instagram. Εκεί συχνά δημοσιεύει video από τις προπονήσεις του στην πυγμαχία και τις πολεμικές τέχνες. Αξίζει να σημειωθεί πως έχει αγωνιστεί σε αρκετούς αγώνες MMA.

