«Μωρά που κλαίνε οι Νεϊμάρ και Μέσι»

Η πρόσφατη δήλωση του Νεϊμάρ πως έζησε μαζί με τον Λιονέλ Μέσι έζησε μία κόλαση στην Παρί δεν άρεσε στον Ρομπέρτ Πιρές με τον Γάλλο παλαίμαχο εξτρέμ να ρίχνει καρφιά κατά του Βραζιλιάνου και του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν σίγουρα ένα από τα πιο ιδιαίτερα στην ιστορία της Παρί, αφού είδε να φεύγουν οι Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ, ενώ έφτασε μία ανάσα να αποχαιρετήσει και ο Κιλιάν Εμπαπέ για να μεταπειστεί την τελευταία στιγμή.

"Χάρηκα για τη σεζόν που είχε ο Μέσι αλλά ταυτόχρονα λυπήθηκα επειδή έζησε και τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Έζησε ένα όνειρο με την Αργεντινή και κατέκτησε τα πάντα αλλά στην Παρί έζησε μία κόλαση.

Όπως και εγώ. Ο Μέσι έφυγε με έναν τρόπο που δεν το άξιζε", είχε δηλώσει πριν λίγο καιρό ο Νεϊμάρ για τον άλλοτε συμπαίκτη του και πολύ καλό φίλο του, με τις δηλώσεις αυτές να μπαίνουν εσχάτως στο στόχαστρο του Ρομπέρτ Πιρές.

"Μωρά που κλαίνε τους αποκαλώ εγώ. Το να είσαι επαγγελματίας σημαίνει να αντέχεις την πίεση. Μερικές φορές, όταν παίζεις καλά, είσαι χαρούμενος που απολαμβάνεις την εκτίμηση του κόσου.

Οταν δεν παίζεις καλά, αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού", τόνισε ο άλλοτε πρωταθλητής κόσμου (1998) και Ευρώπης (2000) με την εθνική Γαλλίας, για να προσθέσει με νόημα:

"Όταν εγώ πήγα στην Άρσεναλ, έπρεπε να αντικαταστήσω τον Μαρκ Όφερμαρς και έλεγαν πως δεν είχα ελπίδες. Κράτησα το στόμα μου κλειστό, συνέχισα να δουλεύω και τελικά ανταμείφθηκα".

