Μέσι με... παγωτάκι ο Ντι Κάπριο

Είδε Λέο ο Λεονάρντο. Το ματς της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στους Λος Άντζελες FC παρακολούθησε ο Ντι Κάπριο.

Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 3-1 των Λος Άντζελες FC με τους Μέσι, Μπουσκέτς και Άλμπα να προσφέρουν θέαμα αλά Μπαρτσελόνα.

Την αναμέτρηση παρακολούθησε και ο μεγάλος αστέρας του Χόλιγουντ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η κάμερα τον έπιασε να απολαμβάνει ένα παγωτό.

Leo watching Leo 🤩



Leonardo DiCaprio in LA to watch Messi and #InterMiamiCF take on #LAFC pic.twitter.com/XOUTKBwLPR