Κόκκινη μετά από 7 χρόνια!

Από τα τελευταία λεπτά μιας αναμέτρησης με την Γουέστ Μπρομ το 2016, είχε ν’ αντικρίσει το κόκκινο χρώμα της κάρτας του ρέφερι ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ! Τότε, φυσικά, αγωνιζόταν ακόμα στην Σαουθάμπτον και βρισκόταν μερικά χρόνια προτού υπάρξει ακόμα και σαν ιδέα να γίνει έστω και για λίγο ο ακριβότερος αμυντικός!

Ο Ολλανδός αμυντικός δεν μπορούσε να κατανοήσει την απόφαση του ρέφερι στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Νιούκαστλ, το βράδυ της Κυριακής, όταν τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα για το μαρκάρισμα που έκανε στον Ίσακ που θα έφευγε προς την περιοχή. Ο αρχηγός των «κόκκινων» βρήκε τη μπάλα, η απόφαση του διαιτητή δεν άλλαξε κι έτσι η ομάδα του Κλοπ αναγκάστηκε να παίξει για κάτι παραπάνω από μια ώρα με δέκα παίκτες, γυρίζοντας το ματς με εντυπωσιακό τρόπο στο φινάλε.

Ο Φαν Ντάικ, είχε ν’ αποβληθεί από τις 31 του Δεκέμβρη του 2016, όταν τότε βρισκόταν ακόμα στην Σαουθάμπτον και είχε αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα από τους υπόλοιπους, σε εντός έδρας παιχνίδι με την Γουέστ Μπρομ.

Οι «baggies» είχαν πάρει τη νίκη (2-1) με ανατροπή χάρη στα τέρματα των Ματ Φίλιπς και Ρόμπσον – Κανού, ενώ, οι «άγιοι» είχαν προηγηθεί με τον Σέιν Λονγκ.

Η κόκκινη στον νυν captain της Λίβερπουλ βγήκε τότε στο 89ο λεπτό.

In my own opinion that doesn't look like a Red Card challenge to me 🤷‍♂️#VanDijk #Liverpool #LFC #TrendingNow pic.twitter.com/cSlxNEnxNZ