«Είναι η καλύτερη επέμβαση που έχω δει ποτέ»!

Ο Άλισον Μπέκερ μπορεί να… επισκιάστηκε από τα γκολ του Ντάργουιν Νούνιες, όμως, αν δεν ήταν κι εκείνος να κρατήσει ζωντανή τη Λίβερπουλ, κυρίως με την απίθανη επέμβαση που έκανε σε σουτ του Αλμιρόν στο πρώτο μέρος, όλα θα ήταν πολύ διαφορετικά για τους «κόκκινους» στο St. James’ Park. Του έβγαλε το καπέλο και ο Έντι Χάου.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας όταν δέχεται ερωτήσεις για τα κατορθώματά του στον αγωνιστικό χώρο και για τις στιγμές που αποδεικνύεται … σωτήριος για την Λίβερπουλ, απαντά πως: «Απλά αυτή είναι η δουλειά μου, τερματοφύλακας είμαι, γι’ αυτό είμαι εδώ».

Κι όμως, στο St. James’ Park αποτέλεσε έναν από τους κυριότερους λόγους της τεράστιας ανατροπής της ομάδας του Κλοπ που με 10 παίκτες από το πρώτο μέρος κατάφερε ν’ αποφύγει τον διασυρμό – όπως αυτός… αχνοφαινόταν με την φόρα που είχε η Νιούκαστλ – και αντ’ αυτού να πάρει όλους τους βαθμούς στις καθυστερήσεις του.

Η επέμβαση που έκανε ο Άλισον στο πρώτο ημίχρονο σε προσπάθεια του Αλμιρόν, καταφέρνοντας να μη δεχθεί το γκολ και με τη βοήθεια του δοκαριού, έκανε τον Έντι Χάου να δηλώσει πως: «Ήταν η καλύτερη απόκρουση που έχω δει ποτέ μου».

