Στο τέλος «σσςςς» του Κλοπ!

Η Λίβερπουλ κέρδισε τη Νιουκάστλ με ανατροπή και το… beef ανάμεσα στον βοηθό του Έντι Χάου και τον Γίργκεν Κλοπ που έγινε viral βρήκε νικητή τον δεύτερο!

Η νίκη της Λίβερπουλ μέσα στο Σεντ Τζέιμισις Παρκ» με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή αλλά και παίζοντας με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, συνοδεύτηκε εκτός από έξαλλους πανηγυρισμούς και με ένταση.

Ένταση η οποία ξεκίνησε από το 25’ και το 1-0 για τις «καρακάξες» με τον Άαρον Γκόρντον, με τον βοηθό του Έντι Χάου Τζέισον Τινταλ να ζητάει από τον πάγκο των «κόκκινων» και δη τον Κλοπ να… σωπάσουν, με μια χαρακτηριστική κίνηση!

Ακολούθησαν νέες «κόντρες», μετά την αποβολή του Φαν Ντάικ, τρία λεπτά αργότερα και πολλά παράπονα και των δύο ομάδων από τον διαιτητή του αγώνα, Τζον Μπρουκς.

Τελικά, όμως, ο Ντάργουιν Νούνιες με τα δύο του γκολ στο 81’ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων όχι μόνο έγραψε το τελικό 1-2, αλλά έδωσε τη δυνατότητα στον Γερμανό τεχνικό της Λίβερπουλ να απαντήσει στον Τίνταλ μετά το τελευταίο σφύριγμα, ανταποδίδοντας τη χειρονομία που έγινε viral!

Jason Tindall, Newcastle's assistant coach, SHUSHED Jurgen Klopp after Newcastle scored in the first half and Liverpool was falling to pieces.



After the final whistle, Klopp returned the favor. 🤫 pic.twitter.com/7jW962klzv