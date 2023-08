Έξαλλος με τον διαιτητή για την αποβολή του ο Φαν Ντάικ: «Είσαι μία γ@μ…νη ντροπή»!

Όλα... στραβά και ανάποδα πηγαίνουν μέχρι στιγμής στη Λίβερπουλ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ.

Και αυτό γιατί μετά το γκολ που δέχθηκε στο 25', τρία λεπτά αργότερα, ο Φαν Ντάικ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Ίσακ λίγο έξω από την περιοχή των «κόκκινων», λίγο πριν ο Σουηδός φορ βρεθεί απέναντι από τον Άλισον.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ήταν πολύ εκνευρισμένος με την απόφαση του διαιτητή, Τζον Μπρουκς, και τα έβαλε μαζί του, λέγοντας του και κάποια... γαλλικά, θεωρώντας πως πήρε μια λανθασμένη απόφαση.

«Είσαι ανέκδοτο, μια γ@μ....νη ντροπή», φέρεται να λέει ο Φαν Ντάικ στον ρέφερι της συνάντησης, αμέσως μετά την αποβολή του.

Van Dijk to the ref: "you are a joke ting fam, f-off" pic.twitter.com/B4ARAMeLHp