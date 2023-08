Ποτσετίνο: «Όλα στη ζωή αλλάζουν, ο Κλοπ άλλα έλεγε για τα 100 εκατ. πριν χρόνια»!

Όχι τόσο με στόχο να πικάρει τον Γερμανό συνάδελφό του, αλλά περισσότερο για να δείξει πως οι εποχές και τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο και την ζωή αλλάζουν, μίλησε ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αναφορικά με τις μεταγραφές, τις ανάγκες των ομάδων και τους ρυθμούς του ποδοσφαίρου.

Ο Αργεντινός τεχνικός της Τσέλσι ήθελε να δείξει πως ειδικά στην αγορά στο κομμάτι των προσθαφαιρέσεων στα ρόστερ των ομάδων, κάθε φορά που υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης, τα δεδομένα είναι διαφορετικά και τα ποσά που «κυκλοφορούν» δημιουργούν τάση.

«Στο ποδόσφαιρο και την ζωή τα πάντα μπορούν ν’ αλλάξουν. Το μέλλον δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει. Και ο Κλοπ κάποτε έλεγε ότι θα έφευγε από το χώρο αν χρειαζόταν να δώσει 100 εκατομμύρια για έναν παίκτη και τώρα τα ξεπέρασε και βγήκε να πει ότι έκανε λάθος με την τότε δήλωσή του. Ειδικά στο ποδόσφαιρο τα πάντα αλλάζουν πολύ γρήγορα και οφείλεις να προσαρμόζεσαι» ανέφερε ο τεχνικός των «μπλε» του Λονδίνου.

Φυσικά η αναφορά του στον Κλοπ είχε να κάνει με την προσπάθεια που κατέβαλε η Λίβερπουλ για να πάρει τον Καϊσέδο, ο οποίος τελικά όμως κατέληξε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ως η ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά της Πρέμιερ Λιγκ.

