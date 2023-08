Η Αλ – Ιτιχάντ πιέζει τη Λίβερπουλ και… πιστεύει στο deal!

Από το πουθενά, η… μεταγραφολογία στη Λίβερπουλ για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ξεκινά και πάλι. Πάλι η Αλ – Ιτιχάντ, και πάλι με τεράστια πρόταση, έχοντας βάλει όριο για πιθανές εξελίξεις μέχρι και το τέλος του μηνός.

«Χαμός» επικρατεί την τελευταία ώρα με δημοσιεύματα που προκύπτουν από τη Σαουδική Αραβία και επισημαίνουν πως η Λίβερπουλ έχει δεχθεί τεράστια πρόταση από την Αλ – Ιτιχάντ για την παραχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ναι, γνωρίζουμε πως κάτι τέτοιο έχει γραφτεί αρκετά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, όμως Άγγλοι δημοσιογράφοι, όπως και ρεπόρτερ της Αλ – Ιτιχάντ, ξεκαθαρίζουν πως η προσπάθεια που γίνεται από πλευράς της είναι τεράστια.

Προτείνει στη Λίβερπουλ σχεδόν… 140 εκατομμύρια για την παραχώρησή του, με το ρεπορτάζ πάντως να ξεκαθαρίζει πως ο Σαλάχ είναι χαρούμενος τη δεδομένη χρονική στιγμή στο «Άνφιλντ».

Όπως και να έχει, οι Σαουδάραβες συνεχίζουν τα… δικά τους και μένει να δούμε αν θα καταφέρουν να πείσουν με την επιμονή τους τη Λίβερπουλ να μπει σε διαπραγματεύσεις.

