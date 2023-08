Ο Μέσι παρηγόρησε πιτσιρικά οπαδό της αντίπαλης ομάδας

Η υπέροχη κίνηση του Λιονέλ Μέσι προς έναν μικρό οπαδό αντίπαλης ομάδας.

Η Ίντερ Μαϊάμι τέθηκε αντιμέτωπη με την Σινσινάτι στον ημιτελικό του US Open Cup.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κανονική διάρκεια με τον Λιονέλ Μέσι να μοιράζει δύο υπέροχες ασίστ με τις οποίες κράτησε «ζωντανή» την ομάδα του και την έστειλε στον τελικό.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Αργεντινός σούπερ σταρ πλησίασε έναν πιτσιρικά οπαδό της Σινσινάτι, που ήταν απαρηγόρητος για τον αποκλεισμό για να τον παρηγορήσει...

Messi was consoling a kid who was a Cincinnati fan.



This is why Messi is loved by everyone.pic.twitter.com/1IpSzBWv05