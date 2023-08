Έτοιμος και για άλλη κούπα ο Μέσι: Με δύο ασίστ έστειλε την Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό του US Open Cup

Ο Λιονέλ Μέσι λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Leagues Cup, έστειλε την Ίντερ Μαϊάμι σε ακόμη έναν τελικό!

Ο Αργεντινός σταρ μπορεί να έμεινε «άσφαιρος» στον ημιτελικό κόντρα στην Σινσινάτι (2-2 κ.δ. 5-4 πέναλτι), ωστόσο με δύο ασίστ κράτησε «ζωντανή» την Ίντερ Μαϊάμι και την έστειλε στον τελικό του US Open Cup.

Η ομάδα του Μέσι βρέθηκε στα σχοινιά από την Σινσινάτι, αφού οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 19' με τον Ακόστα και στο 53' πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Βάσκεθ, όμως στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Αργεντινός σταρ.

Αρχικά, ο Μέσι σέρβιρε στον Καμπάνια στο 68' με τον 23χρονο επιθετικό από το Εκουαδόρ να μειώνει σε 2-1, ενώ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων το σκηνικό επαναλήφθηκε με τον 36χρονο αστέρα να σερβίρει και τον νεαρό στράικερ να στέλνει το ματς στην παράταση ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Στο έξτρα ημίωρο, η Ίντερ Μαϊμάμι πήρε το προβάδισμα, με τον Γιοζέφ Μαρτίνεζ στο 93' να διαμορφώνει το 2-3 υπέρ της ομάδας του Μέσι, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν την απάντηση με τον Κούντο στο 114' να ισοφαρίζει σε 3-3 στέλνοντας το ματς στα πέναλτι.

Στην ψυχοφθόρο διαδικασία οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι έδειξαν και πάλι μεγάλη ευστοχία, με τον Μέσι να εκτελεί πρώτος, ενώ μοιραίος για την Σινσινάτι, ήταν ο Χάγκλουντ που αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι.

MESSI WHAT AN INSANE ASSIST pic.twitter.com/voPkja5Kgc

Here is Messi celebrating he's so cute 😭❤️pic.twitter.com/Jdm4jNTWdz