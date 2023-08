Ρονάλντο: Τα έψαλε σε διαιτητή που δεν έδωσε δύο πέναλτι και έσπρωξε έναν άνδρα που ήθελε φωτογραφία

Έξαλλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον διαιτητή του αγώνα που δεν έδωσε πέλαντι σε δύο φάσεις, ενώ έσπρωξε από τα νεύρα του έναν άνθρωπο που ήθελε φωτογραφία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν έξαλλος με την διαιτησία μετά τη λήξη του αγώνα της Αλ Νασρ με την Σαμπάμπ Αλ Αχλί (4-2), στο οποίο δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Πλησίασε τον διαιτητή μετά το τέλος του ματς και του τα... έψαλε κανονικότητα για δύο πέναλτι που δεν δόθηκαν, σε μία φάση που η μπάλα βρήκε στο χέρι αντιπάλου και σε μία ανατροπή του μέσα στην περιοχή.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, μετά τις έντονες χειρονομίες στον διαιτητή, όντας εμφανώς εκνευρισμένος, ξέσπασε και σε έναν άνθρωπο που ήθελε να βγάλουν μία σέλφι, σπρώχνοντάς τον την ώρα που πήγαινε στα αποδυτήρια.

Πηγή: sport24.gr

These clear cut penalties were robbed from Al Nassr.



It’s always Cristiano Ronaldo against everyone… pic.twitter.com/QLqx25yPSv