H Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε τον Μαυροπάνο με φόντο την Ακρόπολη - ΒΙΝΤΕΟ

Από τις ακαδημίες του Απόλλωνα Σμύρνης και στη συνέχεια λίγες συμετοχές με τον ΠΑΣ Γιάννινα, στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Το ταξίδι συνεχίζεται για τον Ντίνο Μαυροπάνο που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γουέστ Χαμ, η οποία τον αγόρασε από τη Στουτγκάρδη σε μία συμφωνία που -μαζί με τα bonus- μπορεί να φτάσει τα 25 εκατομμύρια Ευρώ! Ο σύλλογος της Premier League ανακοίνωσε την απόκτηση του σέντερ μπακ της εθνικής Ελλάδας, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Έτσι, επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς είχε αγωνιστεί στην Άρσεναλ από το 2018 έως το 2020. Ωστόσο, στο διάστημα εκείνο είχε πάρει μόνο τέσσερα ματς στην Premier League και οκτώ συνολικά, ενώ τώρα στα «Σφυριά» αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο βασικό rotation.

Η Άρσεναλ τον παραχώρησε δανεικό στη Νυρεμβέργη για έξι μήνες και στη συνέχεια στη Στουτγκάρδη στην οποία ανήκε από το καλοκαίρι του 2020.

The new home to a Greek monument 🏛 pic.twitter.com/bWZG5Ha0Ib