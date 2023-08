Παρουσιάστηκαν οι νέες μπάλες του Champions League

Η έναρξη των ομίλων του Champions League πλησιάζει και η Adidas παρουσίασε τις μπάλες των διοργανώσεων ανδρών και γυναικών. Μάλιστα, και οι δύο μπάλες είναι αφιερωμένες και εμπνευσμένες από τους δύο ύμνους.

Συγκεκριμένα, η μπάλα για το Champions League των ανδρών έχει κάθε γράμμα από τον τίτλο του ύμνου "THE CHAMPIONS" στα 12 αστέρια, με το μπλε, το μωβ, το κόκκινο και το ασημένιο να είναι τα χρώματα που κυριαρχούν.

Όσον αφορά στην μπάλα των γυναικών, οι στίχοι του ύμνου που δημιουργήθηκε για τη διόργανωση τη σεζόν 2021/22 βρίσκονται στα αστέρια χρώματος πορτοκαλί.

Δείτε το VIDEO της παρουσίασης:

🔇𝙉𝙊 𝙎⚽️𝙐𝙉𝘿 𝙉𝙀𝙀𝘿𝙀𝘿🔇 ​

introducing the new @ChampionsLeague and @UWCL official match balls 🎻 pic.twitter.com/7kCUHC3U7Q