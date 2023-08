Έκλεισε η μεταγραφή Μαυροπάνου, με συνολικό ποσό 25 εκατ.

Παίκτης της Γουέστ Χαμ θα πρέπει να θεωρείται οριστικά και αμετάκλητα ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος επιστρέφει στο Λονδίνο, αλλά αυτήν τη φορά για χάρη των «σφυριών».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Γουέστ Χαμ και Στουτγκάρδη έχουν φτάσει σε συμφωνία και βρίσκονται, πλέον, σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων, με τον Ιταλό δημοσιογράφο να τονίζει πως απομένει μόνο να υπογράψει ο παίκτης και να ανακοινωθεί.

West Ham and Stuttgart have exchanged all the final documents for Kostantinos Mavropanos deal on €20m plus €5m add-ons fee ⚒️🇬🇷 #WHUFC



Time to sign and announce the agreement soon. pic.twitter.com/4ysBmelJeN