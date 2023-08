Δεν πέρασε τα ιατρικά ο Μαυροπάνος!

Σύμφωνα με τον Σάντι Αούνα του «Foot Mercato», η μεταγραφή του Ντίνου Μαυροπάνου στη Γουέστ Χαμ είναι στον «αέρα» , καθώς ο Έλληνας διεθνής απέτυχε στα ιατρικά του τεστ!

Ανατροπή στην υπόθεση της μεταγραφής του Ντίνου Μαυροπάνου στη Γουέστ Χαμ! Σύμφωνα με τον Σάντι Αούνα του «Foot Mercato», το deal είναι στον «αέρα» , καθώς ο Έλληνας διεθνής απέτυχε στα ιατρικά του τεστ!

Ο Μαυροπάνος ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου την Κυριακή (20/8) για την αναμέτρηση των «σφυριών» με την Τσέλσι και μέσα στη μέρα, σήμερα (21/08), ήταν να τελειώσει η μεταγραφή του.

Ωστόσο, ο έγκυρος Αούνα αποκαλύπτει πως υπάρχει θέμα στις ιατρικές του εξετάσεις, καθώς οι Λονδρέζοι εντόπισαν ένα πρόβλημα τραυματισμού και είναι ανοιχτό αν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Στουτγκάρδη!

Πηγή: sport-fm.gr

🚨EXCL: 🔴⚪️🇬🇷 #Bundesliga |



◉ Konstantinos Mavropanos move from Stuttgart to West Ham could collapsed after center back failed medical.



◉ Deal agreed between clubs but tests showed injury problems & Greek international could finally not sign to WH. pic.twitter.com/suLPaAKRld