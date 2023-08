Ολόγραμμα του Νεϊμάρ στον ουρανό του Ριάντ!

Ο Νεϊμάρ προσγειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/8) στο Ριάντ, όπου τον υποδέχθηκαν με λουλούδια οι άνθρωποι της Αλ Χιλάλ, και αποθεώθηκε από τους θαυμαστές του.

Ο Βραζιλιάνος σταρ είναι το πρόσωπο των ημερών στη χώρα της Μέσης Ανατολής κι οι άνθρωποι της Αλ Χιλάλ έχουν φροντίσει να το κάνουν ξεκάθαρο.

Στα social media κυκλοφόρησαν VIDEO αλλά και φωτογραφίες με ολόγραμμα του Νεϊμάρ να φωτίζεται στον ουρανό του Ριάντ.

Η παρουσίασή του έχει προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου (19/8, 21:00) και θα διεξαχθεί στο King Fahd Στάδιο, χωρητικότητας 67.000 ατόμων.

The night sky in Riyadh 💙🇸🇦



Tomorrow will be a huge event for Neymar’s Al Hilal presentation. pic.twitter.com/4Kpou2RjU7