Όσκαρ ατυχίας για Τίμπερ: Υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του στην Premier League

Σημαντικό πλήγμα για την Άρσεναλ. Οι Κανονιέρηδες το ξόδεψαν 47 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Γιούριεν Τίμπερ, έναν παίκτη που ο Αρτέτα ήθελε διακαώς, όμως, μετά από μόλις δύο συμμετοχές, θα αναγκαστούν να βαδίσουν χωρίς εκείνον για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

Ο Ολλανδός αμυντικός στο 49ο λεπτό του ντεμπούτου του στην Premier League έγινε αναγκαστική αλλαγή και οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Ο 22χρονος υπέστη ρήξη χιαστού και ετοιμάζεται να μπει στο χειρουργείο.

Η Άρσεναλ δεν αναφέρει ακριβώς το διάστημα που ο Τίμπερ θα μείνει εκτός δράσης, ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail, ο παίκτης θα χάσει τουλάχιστον έξι μήνες.

We're all with you, Jurrien ❤️