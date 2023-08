Το αμφιλεγόμενο like του Νεϊμάρ που επιβεβαιώνει την κόντρα του με τον Μπαπέ

Ένα like του Νεϊμάρ σε μια ανάρτηση στο Instagram ήταν αρκετό για να βγει προς τα έξω και πάλι η κακή σχέση που διατηρεί με τον Κιλιάν Μπαπέ.

Με τον Βραζιλιάνο super star να συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ και τον 24χρονο επιθετικό να βρίσκεται σε επαφές με τη διοίκηση των Παριζιάνων για την ανανέωση του συμβολαίου του, οι σχέσεις των δύο παραμένουν κάκιστες ακόμα και μπροστά στον επικείμενο... χωρισμό τους.

«Το περασμένο καλοκαίρι, ο Μπαπέ ξεκαθάρισε στην Παρί Σεν Ζερμέν ότι δεν υπήρχε άλλος χώρος για αυτόν και τον Νεϊμάρ στην ομάδα. Κατά σύμπτωση, την ημέρα που ο Νεϊμάρ ανακοινώθηκε ουσιαστικά στην Αλ Χιλάλ, ο Μπαπέ επέστρεψε στις προπονήσεις πολύ χαρούμενος», έγραφε χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτησης με το like του Βραζιλιάνου να επιβεβαιώνει τη... διχόνοια που επικρατεί μεταξύ τους.

Neymar likes a post on Instagram which says in the caption:



“Last summer, Mbappé made it clear to PSG that there was no more room for him and Neymar in the same squad. @lequipe. By coincidence, on the day that Neymar was practically announced at Al-Hilal, Mbappé returned to… pic.twitter.com/kvfvGl69fc