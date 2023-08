Ο Ρονάλντο δεν πίστευε ότι δεν βγήκε MVP και «μούτρωσε»

Με μία ηγετική εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Αλ Νασρ επικράτησε με σκορ 2-1 της Αλ Χιλάλ και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Κύπελλο Πρωταθλητριών Αραβίας!

Όλοι, και πολύ περισσότερο ο Πορτογάλος σταρ, περίμεναν πως εκείνος θα αναδειχθεί πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του αγώνα, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ που οδήγησαν την ομάδα του στη νίκη.

Παρόλα αυτά, οι διοργανωτές επέλεξαν να δώσουν το βραβείο στον Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς της Αλ Χιλάλ. Αυτό, από μόνο του, ήταν αρκετό για να δώσει την ευκαιρία στον Ρονάλντο για «μούτρα», αφού δεν μπορούσε να πιστέψει το σκεπτικό της απόφασης.

Milinkovic-Savic from Al-Hilal was elected the best player on the field in the final.



Cristiano Ronaldo questioning why he didn't win the award, as he scored 2 goals and secured the title for Al-Nassr.



