Mισή ώρα καθυστέρηση στο Άρσεναλ-Νότιγχαμ λόγω προβλήματος στο e-ticket

Με μισή ώρα καθυστέρηση θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Αρσεναλ με τη Νοτιγχαμ Φορεστ. Ο λόγος είναι το πρόβλημα που υπάρχει στην είσοδο στo Emirates στη λειτουργία του νέου συστήματος e-ticket που τίθεται σε εφαρμογή στο σημερινό ματς και είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από κάποιες θύρες οι φίλοι της ομάδας που είχαν εισιτήριο σε αυτές.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι βρετανικές ιστοσελίδες το πρόβλημα ήταν και μεγάλο καθώς μεγάλο πλήθος κόσμου παρέμενε εκτός.

🚨 Around 35,000 fans have been unable to enter the Emirates stadium in time because of a new e-ticket system. 🤯



🎥 @gunnerblog pic.twitter.com/nBt84p9jxg