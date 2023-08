Αντίπαλος φωτογραφήθηκε με τον Ρονάλντο και έγραψε «με τον δεύτερο καλύτερο παίκτη της ιστορίας»!

Μοιάζει απίστευτο, είναι όμως πέρα για πέρα αληθινό. Ο Αμέντ Ζερό, ποδοσφαιριστής της Αλ Σορτά, ζήτησε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βγάλουν μαζί μία αναμνηστική φωτογραφία μετά το πέρας του αγώνα της ομάδας του με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία. Αυτή η φωτογραφία, λοιπόν, έγινε viral.

Και όχι γιατί σε αυτή βρίσκεται ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, αλλά γιατί ο Ιρακινός ποδοσφαιριστής έγραψε στη λεζάντα "με τον δεύτερο καλύτερο παίκτη της ιστορίας" τρολάροντας ευθέως τον CR7 και όσους θεωρούν πως είναι ο GOAT του ποδοσφαίρου. Φαίνεται πως ο Ζερό προτιμάει τον Λιονέλ Μέσι.

Ahmed Zero took a picture with Cristiano Ronaldo after Al Shorta lost to Al Nassr in the Arab Club Champions Cup.



His Instagram caption 😳 pic.twitter.com/ryCurUPBqd