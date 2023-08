Ξύλο και συλλήψεις πριν τo Koπεγχάγη - Σπάρτα Πράγας

Άσχημα σκηνικά πριν από το Κοπεγχάγη - Σπάρτα Πράγας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Τσέχοι οπαδοί επιτέθηκαν σε Δανούς στους δρόμους της πόλης, πιάστηκαν στα χέρια και αντάλλαξαν γροθιές.

Η αστυνομία πάντως επενέβη γρήγορα και σταμάτησε τα επεισόδια, συλλαμβάνοντας μάλιστα τους φίλους της Σπάρτα.

08.08.2023, Sparta Praha🇨🇿 attacked København🇩🇰 before match near Sektion 12, Outside CPH with 7 guys to fight in that moment. Short intense fight. Police fight stopped and arrested Sparta lads https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/M6Jr3detuL