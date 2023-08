To αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μπουφόν στο ποδόσφαιρο!

Τελικά ο χρόνος είναι αμείλικτος κι όσοι προσπάθησαν να τον δαμάσουν στο τέλος παραδόθηκαν στο αναπόφευκτο της φύσης του. Υπήρχαν ωστόσο μερικοί που «έπεσαν» με το κεφάλι ψηλά, όταν οι δυνάμεις τους πλέον δεν τους επέτρεπαν να συνεχίσουν τον άνισο αγώνα.

Και σαν πρωτεργάτης όλων εκείνων που τα έβαλαν μαζί του στέκεται ο Τζίτζι Μπουφόν, ο θρυλικός γκολκίπερ που στα 45 του χρόνια αποφάσισε να κρεμάσει τα γάντια του και να ρίξει τίτλους τέλους σε μια θρυλική καριέρα.

Η απόφαση του μυθικού κίπερ τελικά πήρε επίσημη μορφή και μέσα από τον λογαριασμό του στα social media, με τον Ιταλό να στέλνει το δικό του συγκινητικό «αντίο» στο ποδόσφαιρο.

«Αυτό είναι παιδιά. Μου δώσατε τα πάντα. Σας έδωσα τα πάντα. Το κάναμε μαζί» ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG