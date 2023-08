Μαγνητίζει τα βλέμματα η εκτός έδρας εμφάνιση της Ίντερ - ΒΙΝΤΕΟ

Η Ίντερ παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση της, η οποία... τραβάει τα βλέμματα!

Οι Νερατζούρι έκαναν τα αποκαλυπτήρια της νέας εκτός έδρας φανέλας τους για την προσεχή σεζόν (2023/24). Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι σχεδιασμένη από τη «search Nike», είναι λευκή και έχει μια διαγώνια μαύρη και μπλε ρίγα, η οποία «σπάει» από τον χορηγό μπροστά.

Τα σορτσάκια θα είναι επίσης λευκά, με το σήμα της Ίντερ στο κάτω μέρος της δεξιάς πλευράς.

Since home is the world,

I M Never Away.@nikefootball#IMInter