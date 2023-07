Ανακοίνωσε την πώληση του Σεν Μαξιμέν στην Αλ Αχλί η Νιούκαστλ

Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του Αλέν Σεν Μαξιμέν από τη Νιούκαστλ στην Αλ Αχλί!

Ο αγγλικός σύλλογος γνωστοποίησε την πώληση του 26χρονου εξτρέμ, ο οποίος αποχωρεί από το Νησί μετά από 124 εμφανίσεις, 13 γκολ και 21 ασίστ.

Έτσι, ο Σεν Μαξιμέν αποχωρεί από τη Νιούκαστλ, μετακομίζοντας στην Αλ Αχλί για να συνθέσει μια αν μη τι άλλο εντυπωσιακή επιθετική τριάδα, μαζί με τους Μαχρέζ και Φιρμίνο!

Allan Saint-Maximin has completed his move to Al-Ahli.



Thank you for everything, @asaintmaximin. Best of luck for the future. ❤️