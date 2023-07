«Τα έσπασε» με τη διοίκηση της Παρί και ξεκινά διαπραγματεύσεις με την Αλ Νασρ ο Μαρκίνιος!

Ένας ακόμα παίκτης κορυφαίου επιπέδου βρίσκεται καθ' οδόν για τη Σαουδική Αραβία!

Ο λόγος για τον Βραζιλιάνο αμυντικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρκίνιος, ο οποίος φέρεται να έχει στα χέρια του δελεαστικότατη πρόταση από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα, ο 29χρονος τα έχει... σπάσει με τη διοίκηση των Παριζιάνων εξαιτίας των δηλώσεων που έκανε για τον Εμπαπέ, λέγοντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να κρατάει τους καλύτερούς της ποδοσφαιριστές και τονίζοντας ότι θα ήθελε να συνεχίζει να παίζει ως συμπαίκτης του.

Εδώ μπαίνει στην κουβέντα η Αλ Νασρ, η οποία έχει προσεγγίσει τον Βραζιλιάνο εδώ και αρκετές μέρες, ενώ μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Μαρκίνιος έδωσε τη συγκατάθεσή του για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Στην Παρί από το 2013, ο Μαρκίνιος έχει αγωνιστεί σε 407 παιχνίδια φορώντας τη φανέλα της, ενώ τα τελευταία χρόνια φοράει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού!

🚨✅ #Marquinhos gave his approval to start talks with the 🇸🇦 club - #AlNassr - that days ago approached his entourage, as revealed.



💰 An official bid was sent to the 🇧🇷 player and to #PSG.



⚠️ The former #ASRoma defender is not the only CB in talks with Al Nassr. 🐓⚽ https://t.co/jHdTmyb6X1 pic.twitter.com/f2idWwYl0y