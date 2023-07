Μια «ανάσα» από τον Χόιλουντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πιο κοντά από ποτέ στην μεταγραφή του Ράσμους Χόιλουντ! Η Παρί Σεν Ζερμέν προσπάθησε να μπει «σφήνα», όμως σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Foot Mercato» Σάντι Αούνα οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι έτοιμοι να «κλείσουν» οριστικά τη συμφωνία με την Αταλάντα.

Η χρυσή τομή αναμένεται να είναι στα 75 εκατομμύρια ευρώ, με τα 65 εκατ. να είναι «φιξ» και τα υπόλοιπα 10 με την μορφή κάποιων μπόνους. Ο 20χρονος σέντερ φορ αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, έως το 2028, με οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο.

Ο Χόιλουντ ήταν ο πρώτος στόχος του Έρικ Τεν Χαγκ για την κορυφή της επίθεσης και η Γιουνάιτεντ θα του εκπληρώσει ακόμα μια επιθυμία. Θυμίζουμε πως ήδη έχουν αποκτηθεί και οι Μέισον Μάουντ και Αντρέ Ονάνα.

Η Αταλάντα αγόρασε τον διεθνή Δανό σέντερ φορ το περσινό καλοκαίρι από την Στουρμ Γκρατς αντί 17,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη του σεζόν στην Ιταλία μέτρησε 10 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 34 εμφανίσεις. Με το εθνόσημο του μετράει έξι γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις.

🚨🔵⚫️🇩🇰 #SerieA |



◉ Manchester United are close to complete Rasmus Højlund deal. Both parties are very confident to seal the deal.



◉ Contract of 5 years + 1 and the deal could be finalised around €65M + 10M of bonuses.https://t.co/zg76EmhO6M pic.twitter.com/geosRyemFc