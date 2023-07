Ο Φαμπίνιο «έκλεισε» στην Αλ Ιτιχάντ!

Ο Φαμπίνιο είναι η νέα μεταγραφική «βόμβα» στη Σαουδική Αραβία! Η πρωταθλήτρια Αλ Ιτιχάντ κατέληξε σε οριστική συμφωνία τόσο με τη Λίβερπουλ όσο και με τον Βραζιλιάνο αμυντικό χαφ, ο οποίος ήδη πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο.

Πλέον τα δυο κλαμπ είναι σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων και με την ολοκλήρωση της θα ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση. Ο 29χρονος προορίζεται για παρτενέρ του Ενγκολό Καντέ στον άξονα της ομάδας του Νούνο Εσπίριτο Σάντος. Θυμίζουμε πως ο Καρίμ Μπενζεμά ήδη άρχισε τα... μαγικά του με την κιτρινόμαυρη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ.

H Λίβερπουλ μετά την αποχώρηση του αρχηγού Τζόρνταν Χέντερσον χάνει ακόμα ένα βασικό και αναπόσπαστο γρανάζι της μεσαίας της γραμμής. Θυμίζουμε πως στα χαφ έχουν φύγει και οι Τζέιμς Μίλνερ, Ναμπί Κεϊτά και Άλεξ Όξλεϊντ - Τσάμπερλεϊν.

Oι Reds είχαν αγοράσει τον Βραζιλιάνο το 2018 από την Μονακό αντί 45 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη Λίβερπουλ μέτρησε 219 εμφανίσεις, 11 γκολ, δέκα ασίστ και κατέκτησε πρωτάθλημα, FA Cup, League Cup, Community Shield, Champions League, UEFA Super Cup και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Fabinho has completed medical tests as Al Ittihad player, here we go! 🟡⚫️🇸🇦



Liverpool and Al Ittihad are still waiting to sign documents, medical approved as verbal agreement has been reached.



Deal being completed and sealed on three year contract. pic.twitter.com/7zm9rkXAec