Δεν κάνει έφεση για την τιμωρία της από την UEFA η Γιουβέντους

Τον αποκλεισμό της Γιουβέντους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν ανακοίνωσε η UEFA, με τον ιταλικό σύλλογο να γνωστοποιεί ότι δεν σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης!

Οι οικονομικές ατασθαλίες, η πειραγμένοι ισολογισμοί και η παραβίαση του Financial Fair Play είχαν ως αποτέλεσμα την αποβολή της «Γηραιάς Κυρίας» από το φετινό Conference League, ενώ η διοίκησή της θα αναγκαστεί να πληρώσει και πρόστιμο 20 εκατ ευρώ.

«Λυπόμαστε πολύ για την απόφαση της UEFA. Παραμένουμε πεπεισμένοι για τη νομιμότητα των ενεργειών μας και την εγκυρότητα των επιχειρημάτων μας, ωστόσο αποφασίσαμε να μην ασκήσουμε έφεση. Μια απόφαση που είναι σύμφωνη με αυτή που ελήφθη τον περασμένο Μάιο στο πλαίσιο των διαφορών μας με το FIGC. Όπως και σε εκείνη την περίπτωση, προτιμούμε να βάλουμε τέλος στην περίοδο αβεβαιότητας και να εστιάσουμε στη συμμετοχή της ομάδας σε μελλοντικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η υποβολή προσφυγής σε άλλα αρμόδια όργανα, με αβέβαια αποτελέσματα και χρονοδιάγραμμα, θα αύξανε την αβεβαιότητα σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή μας στο Champions League της σεζόν 2024-25.

Αντίθετα, θέλουμε η ομάδα, οι οπαδοί μας, οι χορηγοί και οι οικονομικοί μας εταίροι να μπορούν να ζήσουν τη σεζόν 2023-24 με απόλυτη ηρεμία και σιγουριά, όσον αφορά τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν στο γήπεδο, ειδικά μετά την ταραχώδη περασμένη σεζόν. Παρά την οδυνηρή απόφαση, μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε τη νέα σεζόν εστιάζοντας στο γήπεδο και όχι στα δικαστήρια. Πλέον, εστιάζουμε την προσοχή μας στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ιταλίας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε στους φιλάθλους μας τη μεγαλύτερη δυνατή χαρά σε αυτές τις διοργανώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γιουβέντους, Τζιανλούκα Φερέρο.

