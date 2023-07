ΒΙΝΤΕΟ: Έκανε ντεμπούτο με γκολάρα και ασίστ ο Μπενζεμά

Άρχισε την απόσβεση ο Καρίμ Μπενζεμά!

Ο Γάλλος σταρ πραγματοποίησε ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη της (2-1) επί της Σεντ Εσπεράνς για το Champions Cup Αραβίας.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος άσος έβγαλε την ασίστ για το 1-1 στο 35', αφού πρώτα άδειασε υπέροχα τον προσωπικό του αντίπαλο, ενώ στο 55' διαμόρφωσε το τελικό σκορ με μια... κλασσική του πλασεδάρα από τη γωνίας της μεγάλης περιοχής.

Benzema assist to Hamdellah and Ittihad first goal 🟡⚪️ pic.twitter.com/mtMZfyTYvO