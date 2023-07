Ανακοίνωσε Μάλκομ η Αλ Χιλάλ!

Μεταγραφική ρελάνς για την Αλ Χιλάλ!

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έκλεισε ένα ακόμη όνομα από το πάνω ράφι, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάλκομ, τον οποίο εξασφάλισε με 60 εκατομμύρια ευρώ από τη Ζενίτ!

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, με αυτόν τον τρόπο, έγινε γι' ακόμη μία φορά αντικείμενο μιας πανάκριβης μεταγραφής, αφού είχε κοστίσει στην Μπαρτσελόνα 41 εκατομμύρια και στη Ζενίτ άλλα 40 για να τον αποκτήσουν!

Συνολικά με τη φανέλα της Ζενίτ, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έκανε 109 εμφανίσεις, μετρώντας 42 γκολ και 24 ασίστ. Ο 26χρονος θα αποτελέσει μία ακόμη ποιοτική προσθήκη για την Αλ Χιλάλ, που έχει ήδη κλείσει τους Ρούμπεν Νέβες, Καλιντού Κουλιμπαλί και Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ενώ βρίσκεται και κοντά στον Μάρκο Βεράτι.

Official, confirmed. Malcom joins Al Hilal on €60m package deal from Zenit 🔵🇧🇷



◉ €9.5m deal from Corinthians to Bordeaux.

◉ €41m deal from Bordeaux to Barcelona.

◉ €40m deal from Barcelona to Zenit.

◉ €60m deal from Zenit to Al Hilal pic.twitter.com/EsmvlRflDJ