Άκυρο της Μπάγερν σε Ντε Χέα

Αρνητική στο ενδεχόμενο να αποκτήσει τον πρώην τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νταβίντ Ντε Χέα, είναι η Μπάγερν Μονάχου.

Μετά από δώδεκα χρόνια στους «κόκκινους διαβόλους», ο Νταβίντ Ντε Χέα αποχώρησε αναζητώντας ήδη τον επόμενο σταθμό στη καριέρα του.

Τις τελευταίες μέρες προτάθηκε στη Μπάγερν, με τους Βαυαρούς να απαντούν αρνητικά καθώς θεωρούν ότι δεν φτάνει καν ως αντικαταστάτης του Μάνουελ Νόιερ.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας εξετάζουν πολλές επιλογές με τον Ντε Χέα να μην είναι μια, πάντως, εξ αυτών.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής κατέγραψε 398 συμμετοχές με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ σε όλες τις διοργανώσεις.

