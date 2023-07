Πολύ κοντά σε Χόιλουντ η Γιουνάιτεντ

Κοντά σε μια πολύ δυνατή μεταγραφή βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν στείλει την πρότασή τους στην Αταλάντα για τον 20χρονο ποδοσφαιριστή, Ράσμους Χόιλουντ.

Συγκεκριμένα, η πρόταση των "κόκκινων διαβόλων" είναι ύψους 60 εκατ. ευρώ, για τον Ράσμους Χόιλουντ, τον Δανό στράικερ ο οποίος έκανε τρομερή περσινή σεζόν με τους "μπεργκαμάσκι".

Η Αταλάντα πάντοτε ζητούσε 70 εκατ. ευρώ για τον παίκτη της και δεν δείχνει διάθεση να κατέβει, με την αγγλική ομάδα να φαίνεται πως έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους με τον ποδοσφαιριστή.

Ο Δανός επιθετικός έχει απασχολήσει αρκετές ομάδες καθώς με τη φανέλα της Αταλάντα τη περσινή σεζόν, συμμετείχε σε 34 αγώνες πετυχαίνοντας δέκα γκολ και είχε δυο ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελλο Ιταλίας.

