Πρόταση που αγγίζει 12 εκατ. ευρώ για Σούταλο από την Φιορεντίνα!

«Χτυπάει» τονΣούταλο η Φιορεντίνα! Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ιταλική ομάδα φαίνεται να έχει κινηθεί για την απόκτηση του 23χρονου αμυντικού.

Ο Σούταλο αγωνίζεται στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ και είναι παίκτης που έχει εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του και αποτελεί έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή, ενώ από την άλλη τον έχουν κοιτάξει και άλλες ομάδες. Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολι και Άγιαξ είναι μερικές.

Ο 23χρονος είναι επίσης διεθνής με την εθνική Κροατίας 8 φορές, ενώ το συμβόλαιό του με την Ντινάμο ολοκληρώνεται το 2028.

Η Ντινάμο να υπενθυμίσουμε είναι μια από τις πιθανές ομάδες να παίξει αντιμέτωπη με την ΑΕΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

EXCL: Fiorentina have submitted official opening bid to Dinamo Zagreb for Josip Sutalo, club sources confirm 🚨🟣🇭🇷



Understand proposal is worth €12m for Croatian centre back who’s also in the list at Ajax and more clubs. pic.twitter.com/yIgFIXdbcO