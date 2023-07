Ο Ράμος κοντά στην Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι

Η Ίντερ Μαϊάμι έχει τρελάνει όλο το ποδοσφαιρικό κοινό με τις κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς μετά τις μεταγραφές των Λιονέλ Μέσι, Σέρχιο Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει και τον Σέρχιο Ράμος.

Η καταλανική Sport επισημαίνει ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να έρθουν σε συμφωνία και έτσι η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ να προσθέσει έναν ακόμα σούπερ σταρ στη φαρέτρα της.

Ο Ράμος αγωνίστηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν την τελευταία διετία, από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος. Με τους Παριζιάνους πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και ένα Super Cup, πραγματοποιώντας 58 συμμετοχές με απολογισμό έξι γκολ.

🚨 Inter Miami are in talks with Sergio Ramos and are one step away from signing the former Real Madrid defender.



(Source: SPORT) pic.twitter.com/IInL77c1Wo