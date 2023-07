Έξαλλος με Γερμανούς δημοσιογράφους ο Μανέ: «Με 'σκοτώνετε' κάθε μέρα και θέλετε και να σας μιλήσω»

Δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του με τους δημοσιογράφους στη Γερμανία ο Σάντιο Μανέ. Αποκρινόμενος σε δημοσιογράφο που επιχείρησε να τον προσεγγίσει προκειμένου να του αποσπάσει κάποια δήλωση, ο εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου δεν έδωσε στον ρεπόρτερ την απάντηση που περίμενε.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Twitter, βλέπουμε δημοσιογράφο του ιστοσελίδας Abendzeitung, η οποία ασχολείται με το ρεπορτάζ των Βαυαρών, να πλησιάζει τον Μανέ, με τον Σενεγαλέζο να του απαντά ως εξής: «Με 'σκοτώνετε' κάθε μέρα παιδιά, και θέλετε και να σας μιλήσω»;

Η αλήθεια είναι πως η περσινή σεζόν δεν κύλησε ιδανικά για τον 31χρονο άσο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της κριτικής των γερμανικών μέσων, ενώ και η παρουσία του στην Μπάγερν την ερχόμενη σεζόν μόνο βέβαιη δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή.

Υπενθυμίζουμε ότι η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, και το ενδεχόμενο μετακόμισής του στη Σαουδική Αραβία θεωρείται αρκετά πιθανό.

Sadio Mané mit Medienkritik: „You are killing me every day - and now you wanna talk…“ #FCBayern @Abendzeitung pic.twitter.com/7tO5VyPWzU