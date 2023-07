«Πλήγωσε» ξανά τον Γκουαρντιόλα η Τζούλια Ρόμπερτς

Ένα ακόμη χτύπημα για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Όχι αγωνιστικό. Πιθανότατα, για τον ίδιο, χειρότερο...

Βλέπετε, η αγαπημένη του Τζούλια Ρόμπερτς εκμεταλλεύτηκε την περιοδεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις ΗΠΑ και την είδε από κοντά σε φιλικό που έδωσε στο Νιου Τζέρσι!

Η ιστορία μεταξύ «κόκκινων διαβόλων», Ρόμπερτς και Πεπ πάει χρόνια πίσω, καθώς ο Καταλανός είχε αποκαλύψει την πικρία του που η Αμερικανίδα σταρ είχε επισκεφτεί το «Ολντ Τράφορντ» αλλά όχι το «Έτιχαντ» σε ταξίδι της στην Αγγλία το 2016.

«Είχε έρθει να δει τη Γιουνάιτεντ, όχι των 90's, με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, αλλά την περίοδο που εμείς ήμασταν καλύτεροι. Ακόμα και το Champions League να κατακτήσουμε, δεν θα μπορεί να συγκριθεί με το γεγονός ότι η Τζούλια Ρόμπερτς ήρθε στο Μάντσεστερ αλλά δεν επισκέφτηκε εμάς - είναι το είδωλό μου» είχε αναφέρει ο Καταλανός μετά το 7-0 επί της Λειψίας στο φετινό Champions League...

Μάλιστα, οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ είχαν φροντίσει να υπενθυμίσουν στον τεχνικό της Σίτι για την προτίμηση της ηθοποιού με πανό στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.

Αξίζει φυσικά να σημειωθεί πως όταν τελικά οι «πολίτες» κατέκτησαν την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, η Ρόμπερτς είχε αποθεώσει τον Γκουαρδιόλα με δημοσίευση στο Instagram!

Τώρα όμως, το να δει ο Πεπ φανέλα της συμπολίτισσας με το όνομα της Τζούλια στην πλάτη και τον Έρικ Τεν Χαγκ περιχαρή από δίπλα, είναι πλήγμα...

So good to see Julia Roberts once again following Saturday's game! 📸#MUFC || #MUTOUR23 pic.twitter.com/9eksp8Lqn5