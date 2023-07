Οι Times βάζουν στο... κόλπο της απόκτησης του Μπαπέ και την Τσέλσι!

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στη ρήξη των σχέσεων του Κιλιάν Μπαπέ με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Γάλλος σταρ έμεινε εκτός ομάδας αφού δεν ταξίδεψε στην Ιαπωνία για την προετοιμασία και επί της ουσίας ο σύλλογος του έδειξε την πόρτα της εξόδου, τοποθετώντας τον άμεσα στη βιτρίνα της μεταγραφικής αγοράς.

Αν υποθέσουμε πως εν τέλει πράγματι ο 24χρονος θα πουληθεί από την Παρί - κάτι που η ίδια θέλει να γίνει διακαώς - ήδη τα σενάρια σχετικά με τον επόμενο προορισμό του είναι πολλά.

Φυσικά η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει ψηλά στη λίστα των υποψηφίων, αν και ακόμα δεν έχει δείξει κινητικότητα και περιμένει υπομονετικά στη... γωνία. Το Footmercato έκανε νωρίτερα λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ. Την... όρεξη της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαιώνουν και οι Times.

Το πολύ έγκυρο βρετανικό Μέσο ωστόσο, έβαλε στο «παιχνίδι» και την Τσέλσι του Τοντ Μπόελι, ο οποίος μέσα σε έναν χρόνο περίπου έχει αποδείξει έμπρακτα πως έχει έφεση στις ιδιαίτερα δαπανηρές μεταγραφές!

Οι Times μάλιστα αναφέρουν πως η Παρί Σεν Ζερμέν αναμένει τους Λονδρέζους να βρεθούν στην pole position των ευρωπαϊκών μνηστήρων του Κιλιάν Μπαπέ. Φυσικά, αν τελικά ο Γάλλος καταλήξει στους Μπλε, θα επανασυνδεθεί και με τον άλλοτε προπονητή του στο Παρίσι, Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

