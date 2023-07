Ακυρώθηκε λόγω... γαστρεντερίτιδας το φιλικό της Μπαρτσελόνα με τη Γιουβέντους

Απρόοπτο λίγες ώρες πριν την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Γιουβέντους!

Όπως ανακοίνωσαν οι «μπλαουγκράνα», το παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Levi's Stadium» της Καλιφόρνια ακυρώθηκε, αφού ένα πολύ σημαντικό μέρος των ποδοσφαιριστών τους προσβλήθηκε από γαστρεντερίτιδα.

Έτσι, η προετοιμασία της ομάδας του Τσάβι στις ΗΠΑ θα συνεχιστεί... μετ' εμποδίων, ενώ μένει να δούμε αν το φιλικό με τη «Γηραιά Κυρία» θα διεξαχθεί σε κάποια άλλη ημερομηνία.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX