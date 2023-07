Ετοιμάζει πρόταση στον Άγιαξ για Κούντους η Τσέλσι!

Για έναν από τους πρωταγωνιστές του Άγιαξ την περασμένη σεζόν ενδιαφέρεται η Τσέλσι!

Σύμφωνα με το «Athletic», οι Λονδρέζοι έχουν πολύ ψηλά στην λίστα τους τον Μοχάμεντ Κούντους, Γκανέζο μεσοεπιθετικό που έκανε εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα του «αίαντα».

Η ομάδα της Premier League δεν έχει ακόμη υποβάλει προσφορά στον Άγιαξ, αλλά ένας αρχικός διάλογος έχει πραγματοποιηθεί. Ο Κούντους είναι ανάμεσα σε πολλές επιλογές που εξετάζει η Τσέλσι και η συμφωνία με τον διεθνή από την Γκάνα όσον αφορά τους προσωπικούς όρους είναι κοντά.

Τη σεζόν 2022-23, ο 22χρονος αγωνίστηκε σε 42 ματς με τον Άγιαξ σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 18 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

🚨 EXCL: Chelsea have made contact with Ajax to express interest in signing Mohammed Kudus. No offer yet but dialogue has taken place. 22yo attacking midfielder among options Chelsea considering + agreement close on personal terms @TheAthleticFC #CFC #Ajax https://t.co/sSg1tWhvpL