Σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη ο Νταβίντ Σίλβα

Άδοξο τέλος φαίνεται πως θα μπει στην «πλούσια» καριέρα του Νταβίντ Σίλβα.

Ο 37χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός είχε σκοπό να αγωνιστεί για μία ακόμα σεζόν με τη φανέλα της Σοσιεδάδ, στην οποία βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2020 και έχει συμβόλαιο μαζί της έως το 2024.

Ωστόσο, στάθηκε πάρα πολύ άτυχος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αφού υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και η αποθεραπεία από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία θα χρειαστεί να υποβληθεί, αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έτσι, όπως ήταν λογικό και όπως επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πλέον ο Νταβίντ Σίλβα σκέφτεται πολύ σοβαρά να ανακοινώσει από τώρα την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, με την οριστική του απόφαση να αναμένεται πολύ σύντομα.

