Έτοιμη να «αρπάξει» τους αδελφούς Φλέτσερ από τη Σίτι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Έτοιμη για μεγάλη... κλοπή από τη συμπολίτισσα Σίτι είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Και αυτό γιατί οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι πολύ κοντά στην απόκτηση των αδελφών Φλέτσερ. Πρόκειται για τους Τζακ και Τάιλερ, οι οποίοι είναι γιοι του πρώην παίκτη του συλλόγου, Ντάρεν, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον ρόλο τεχνικού διευθυντή. Οι δύο 16χρονοι αποτελούν προϊόντα των ακαδημιών των «πολιτών» και βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Γιουνάιτεντ, προκειμένου να μεταφερθούν στην άλλη πλευρά της αγγλικής πόλης.

Μάλιστα, θεωρούνται δύο από τους πιο ταλαντούχους παίκτες στην ηλικία τους. Πέραν αυτού, η εν λόγω κίνηση της ομάδας του Τεν Χαγκ φαίνεται να είναι και απάντηση για τον Χάρισον Πάρκερ, ο οποίος είναι κοντά στο να κάνει το αντίστροφο δρομολόγιο.

Understand Man United are closing in on deal to sign both Jack Fletcher and Tyler Fletcher — locked in talks with Man City for two top talents, deal expected to be announced soon. 🔴✨ #MUFC



Record fee expected within UK for U16 players. Busy summer for City Academy. pic.twitter.com/VFacyY2nl5