Διατεθειμένος να περάσει ολόκληρη τη σεζόν στην Παρί χωρίς να υπολογίζεται ο Εμπαπέ!

Πού θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Κιλιάν Εμπαπέ;

Το ερώτημα με το οποίο ασχολούνται όλοι όσοι παρακολουθούν τα ποδοσφαιρικά δρώμενα συνεχίζει να μην έχει απάντηση, με το πιο πρόσφατο επεισόδιο του... σίριαλ που αφορά το μέλλον του να βρίσκει την Παρί Σεν Ζερμέν να τον αφήνει εκτός του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της που θα διεξαχθεί στην Ιαπωνία.

Οι διοίκηση των πρωταθλητών Γαλλίας είχε στείλει τελεσίγραφο στον 24χρονο επιθετικό, μεταφέροντάς του ότι αν δεν ανανεώσει άμεσα το συμβόλαιό του που ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, θα πρέπει να πωληθεί άμεσα.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Εμπαπέ έχει αποφασίσει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του και να φύγει ως ελεύθερος μετά το τέλος της σεζόν, ενώ φέρεται να έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και σύμφωνα με το αγγλικό «Sky Sports», ο Εμπαπέ είναι διατεθειμένος να... τεντώσει ακόμα περισσότερο στο σχοινί στην κόντρα του με την Παρί, παραμένοντας στην ομάδα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα περάσει ολόκληρη τη νέα σεζόν χωρίς να υπολογίζεται.

Να θυμίσουμε ότι μετά την απόφαση της Παρί να τον αφήσει εκτός αποστολής για το ταξίδι στην Ιαπωνία, ο Εμπαπέ θα προπονείται στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου μαζί με τους «κομμένους», Παρέδες, Βαϊνάλντουμ, Ντράξλερ, Ντιαλό και Νταγκμπά.

Kylian Mbappe was not included in the squad for PSG's pre-season tour to Japan and South Korea ❌ pic.twitter.com/W1Yoz0FbAr