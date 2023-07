Ξεκινά προπονήσεις με τους «κομμένους» της Παρί Σεν Ζερμέν ο Εμπαπέ!

Προπονήσεις με τους... κομμένους της Παρί Σεν Ζερμέν ξεκινά ο Κιλιάν Εμπάπε!

Όπως αναφέρουν αρκετά γαλλικά Μέσα, ο 24χρονος αστέρας δεν θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για την Ιαπωνία, προκειμένου να συνεχίσει την προετοιμασία και να δώσει φιλικά παιχνίδια και από το Σάββατο θα μπει στο πρόγραμμα εκγύμνασης με τους συμπαίκτες του που δεν βρίσκονται στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε.

Η διοίκηση των Παριζιάνων πιστεύει πως ο Εμπαπέ έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία από το καλοκαίρι του 2024, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η «Εquipe», μεταφέροντας πηγές από το εσωτερικό του συλλόγου, όποιος δεν είναι στην αποστολή για την ασιατική χώρα, ουσιαστικά βρίσκεται εκτός αγωνιστικών πλάνων ενόψει της νέας σεζόν!

Όπως όλα δείχνουν, με την κίνησή της αυτή, η Παρί θέλει να ασκήσει πίεση στον παίκτη και να τον αναγκάσει να αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας, η οποία δεν είναι άλλη από το να παραχωρηθεί φέτος το καλοκαίρι με κανονική μεταγραφή, ώστε να μην χάσει λεφτά ο σύλλογος.

Το... οξύμωρο στην όλη ιστορία, πάντως, είναι πως ο αδελφός του Κιλιάν Εμπαπέ, ο 16χρονος Έιθαν, θα δώσει κανονικά το «παρών» στο τουρ της Παρί στην Άπω Ανατολή!

Έτσι, ο Γάλλος αστέρας θα ξεκινήσει προπονήσεις μαζί με τους Βαϊνάλντουμ, Παρέδες, Ντράξλερ, Ντιαλό και Νταγκμπά.

Kylian Mbappé is regularly training with the other players left out of PSG squad — he’s at PSG Campus, Le Parisien just reported. 🔴🔵 #Mbappe



Out of the project:



◉ Georginio Wijnaldum.

◉ Leandro Paredes.

◉ Kylian Mbappé.

◉ Julian Draxler.

◉ Abdou Diallo.

◉ Colin Dagba.